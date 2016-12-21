ВР рассмотрит Госбюджет-2017 в 03.45 - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил председатель ВР Андрей Парубий.

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В 03.20 он отметил, что бюджетному комитету необходимо еще 25 минут для завершения подготовки этого законопроекта.

Так, он объявил перерыв до 03.45, отметив, что тогда парламент перейдет к рассмотрению бюджета.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект о Высшем совете правосудия (регистрационный номер 5180).