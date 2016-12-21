ВР рассмотрит Госбюджет-2017 в 03.45 - Парубий
03:26, 21 декабря 2016Политика
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Верховная Рада Украины перейдет к рассмотрению проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2017 год в 03.45 ночи.
Парубий объявил перерыв до 03.45 / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил председатель ВР Андрей Парубий.
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В 03.20 он отметил, что бюджетному комитету необходимо еще 25 минут для завершения подготовки этого законопроекта.
Так, он объявил перерыв до 03.45, отметив, что тогда парламент перейдет к рассмотрению бюджета.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект о Высшем совете правосудия (регистрационный номер 5180).
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