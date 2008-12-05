Ющенко: НАТО находится под серьезным влиянием

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал прогрессом результаты заседания Совета министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Как сказал он в интервью агентству France Presse, «я убежден, что это прогресс».

Президент добавил, что за последние три года в целом в европейской и евроатлантической интеграции украинская сторона осуществила важные шаги.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что вступление Украины в НАТО - сложный геополитический вопрос. «Дебаты идут о слишком большом куске интересов. Если вы спросите меня, что это только решение блока, и на него никто не влиял, то я скажу, что такое влияние существует. И оно серьезное», - сказал Президент.

Глава государства подтвердил, что предстоит провести еще много работы на двустороннем уровне, и в частности с Россией. «Это те переговоры, которые должны принести всем сторонам, которые заинтересованы или не заинтересованы в приближении Украины к НАТО, ответы на все вопросы, возникающие в пределах региональных или двусторонних отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в который раз подчеркнул, что Украина заинтересована в дружеских взаимоотношениях с Россией и будет строить с Российской Федерацией политику добрососедства и партнерства. Говоря о продвижении в НАТО, Президент снова подчеркнул, что в этом процессе нет никакой угрозы для России.

Как сообщал УНИАН, Совет Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел решил усилить сотрудничество с Украиной и Грузией, в том числе путем создания национальных годовых программ. В то же время, Совет не рассматривал вопрос о предоставлении ПДЧ Украине и Грузии.