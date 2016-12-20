Президент Украины и директор МВФ договорились встретиться в январе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время их телефонного разговора.

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Собеседники также обсудили процесс рассмотрения проекта государственного бюджета Украины на следующий год и перспективы его принятия.

Кроме того, Порошенко и Лагард скоординировали шаги в развитии дальнейшего взаимодействия между Украиной и МВФ в рамках программы расширенного финансирования.

Ранее УНИАН сообщал, что глава МВФ Кристин Лагард назвала решение о национализации крупнейшего в стране банка "ПриватБанк" важным шагом на пути сохранения и укрепления финансовой стабильности.