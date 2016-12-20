Президент Украины и директор МВФ договорились встретиться в январе

01:47, 20 декабря 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард договорились о проведении двусторонней встречи в январе 2017 года.

president.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время их телефонного разговора.

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Собеседники также обсудили процесс рассмотрения проекта государственного бюджета Украины на следующий год и перспективы его принятия.

Кроме того, Порошенко и Лагард скоординировали шаги в развитии дальнейшего взаимодействия между Украиной и МВФ в рамках программы расширенного финансирования.

Ранее УНИАН сообщал, что глава МВФ Кристин Лагард назвала решение о национализации крупнейшего в стране банка "ПриватБанк" важным шагом на пути сохранения и укрепления финансовой стабильности.

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Теги: #Порошенко#Лагард#МВФ