Президент Украины и директор МВФ договорились встретиться в январе
01:47, 20 декабря 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард договорились о проведении двусторонней встречи в январе 2017 года.
Порошенко и Лагард договорились встретиться в январе / president.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время их телефонного разговора.
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Собеседники также обсудили процесс рассмотрения проекта государственного бюджета Украины на следующий год и перспективы его принятия.
Кроме того, Порошенко и Лагард скоординировали шаги в развитии дальнейшего взаимодействия между Украиной и МВФ в рамках программы расширенного финансирования.
Ранее УНИАН сообщал, что глава МВФ Кристин Лагард назвала решение о национализации крупнейшего в стране банка "ПриватБанк" важным шагом на пути сохранения и укрепления финансовой стабильности.
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