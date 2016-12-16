Тука назвал вероятные причины поездки Савченко в Минск для переговоров с главарями "Л/ДНР"

Об этом заявил заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука, передает 112 Украина.

"Для того, чтобы обсудить то, что произошло с Савченко, я предлагаю отталкиваться от некоторых основополагающих понятий. Первое, я не уверен в том, что Савченко является прямым агентом Кремля. Второе, интересы России на сегодняшний день состоят из нескольких пунктов, которые она решает в пределах Украины. Первое, что необходимо любым способом легализовать руководство ОРДЛО. Второй момент, - необходимо с помощью легализации переговорного процесса с этими "джентльменами удачи" доказать и утвердить в первую очередь, внутри нашего сообщества, украинцев, что речь идет исключительно о гражданской войне. Следующий пункт - Россия готова выступить в качестве "голубя мира" в переговорах между "адекватными" украинцами, которым будет представлена Савченко, и "героями Новороссии", - считает чиновник.

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Тука выделил основные, по его мнению, причины поездки Савченко в Минск на переговоры с боевиками.

"Я вижу три возможных сценария. Первый, самый нереалистичный, но хотелось бы в это верить. Прежде чем отправляться на встречу с этими "экземплярами", Савченко была проинструктирована СБУ и фактически за Савченко СБУ начала какую-то игру с руководством противника, чтобы вступить в некий контакт, а потом в нужный момент добыть информацию или ввести какую-то информацию. Второй сценарий, я бы его назвал более реалистичным, будут вестись эти псевдопереговоры, во-первых, Савченко никто никаких полномочий не давал, она фактически не представляет никого, кроме себя. Надо понимать, что эти два товарища (Захарченко и Плотницкий - Ред.) несамостоятельны в принятии решений. Они решают, сколько налогов собирать с местных рынков. Но как показал опыт Золотого, Плотницкий даже это не умеет самостоятельно реализовать. Это получается разговор двух "пустышек", одна - с нашей стороны... Фактически эти разговоры зайдут в тупик... Тогда террористы освободят незначительное количество наших ребят, продемонстрировав таким образом, что "киевская хунта" с нами непосредственно не вела разговор и у нее ничего не получалось, Надя так поступила, и вот первый результат. Вот так надо действовать только с нами, и мы все можем". Это наихудший сценарий", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны. По словам Савченко, встреча "была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".