Посол Украины при НАТО советует российскому коллеге заниматься вопросами РФ

Посол Украины при НАТО Игорь САГАЧ предлагает своему российскому коллеге Дмитрию РОГОЗИНУ заниматься вопросами России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом И.САГАЧ заявил сегодня украинским журналистам, комментируя последние высказывания Д.РОГОЗИНА по поводу решения НАТО по Украине и Грузии.

«Этот человек работает по заказу, заказу, который, очевидно, дает руководство», - сказал И.САГАЧ.

Посол отметил, что если проанализировать все последние выступления Д.РОГОЗИНА, то в них нельзя найти ни одно позитивное слово об Украине.

«По моему мнению, он используется как один из винтиков в той информационной войне, которая ведется против Украины. Рано или поздно, я думаю, это нужно прекратить», - сказал посол.

Говоря о словах Д.РОГОЗИНА о том, что НАТО «поматросили и бросили» Украину и Грузию, посол выразил удивление лексикой, использованной его коллегой.

«Я впервые слышу, чтобы такое высокодолжностное лицо, как посол, использовало в своей работе, я не знаю, как это охарактеризовать, то ли это жаргон, то ли это язык криминальных авторитетов... Я более-менее понимаю русский язык, я не понимаю, что такое «поматросили», простите. Хотя, возможно, такая лексикология ближе этому человеку», - отметил И.САГАЧ.

Он также сказал, что не так давно Д.РОГОЗИН выявил «хорошие познания» в отрасли кинологии, когда «вспоминал собак и то, как они смотрят».

«Я бы хотел сказать, что собаки не только умеют смотреть, они также умеют лаять», - сказал И.САГАЧ.

Присутствующие на встрече с журналистами министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО отказался комментировать высказывание Д.РОГОЗИНА, предложив сделать это послу. «Я просто не считаю это заявление серьезным», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, посол России при НАТО Д.РОГОЗИН, комментируя решение Альянса по Украине и Грузии, отметил, что, по его мнению, это решение предоставлено в форме «утешения». "Говоря народным языком - «поматросили и бросили», - подытожил он.