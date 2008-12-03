Янукович расшифровал решение НАТО

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что решение Совета Североатлантического альянса не предоставлять Украине План действий относительно членства в Альянсе свидетельствует об уважении мировых лидеров к выбору украинцев.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.ЯНУКОВИЧА.

“Решение министров иностранных дел стран - членов НАТО в отношении Украины – это, в первую очередь, уважение выбора нашего народа. А также подтверждение правильности позиции Партии регионов в вопросе евроатлантической интеграции нашего государства”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, украинцы как народ никогда не поддерживали присоединения Украины к НАТО. “Все шаги на сближение Украины с Альянсом основывались исключительно на тайном (от народа) письме трех лидеров помаранчевой коалиции, которая давно развалилась, – В.ЮЩЕНКО, А.ЯЦЕНЮКА и Ю.ТИМОШЕНКО. Рассореность этих лидеров, нестабильность власти в Украине – это был еще один аргумент против вступления Украины в НАТО”, - считает лидер Партии регионов.

По его мнению, мировые лидеры поняли и приняли тот факт, что граждане Украины, высказываясь против присоединения к Альянсу, выражали таким образом свое неприятие углубления разделения между двумя братскими народами – украинским и русским.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, углубление такого разделения вредит в настоящее время в условиях глобального кризиса не только Украине и России, но и миру в целом, поэтому брюссельские решения являются взвешенными и свидетельствуют об уважении к нашему выбору.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 декабря, министры иностранных дел стран - членов НАТО решили усилить сотрудничество с Украиной и Грузией без предоставления им Плана действий для членства в Альянсе. Усиление сотрудничества будет означать создание национальных годовых планов для каждой страны, а также укрепление информационных центров НАТО в Киеве и Тбилиси.