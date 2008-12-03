В НУ-НС предлагают немедленно вернуть Яценюка

Народный депутат от НУ-НС, лидер Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК предлагает коллегам по парламенту восстановить Арсения ЯЦЕНЮКА в должности председателя Верховной Рады.

Об этом говорится в заявлении Европейской партии, переданном агентству УНИАН.

Н.КАТЕРИНЧУК отмечает, что после освобождения от должности А.ЯЦЕНЮКА уже прошло три недели, но на протяжении всего этого времени лидеры парламентских фракций не только не смогли начать полноценную законодательную работу, но и даже договориться о консолидированной позиции относительно формирования парламентского большинства и избрания спикера.

Европейская партия считает, что остановка работы Верховной Рады приводит к эскалации негативной финансово-экономической ситуации в стране, и считает целесообразным немедленно возобновить работу парламента, отказаться от каких-либо перерывов в пленарных заседаниях и немедленно приступить к принятию пакета антикризисных законопроектов.

“Ради этого мы предлагаем всем здравомыслящим парламентским политическим силам немедленно восстановить в должности спикера парламента А.ЯЦЕНЮКА и обеспечить возможность результативной работы тем депутатам, кому не безразличен завтрашний день нашей Украины”, - говорится в заявлении.