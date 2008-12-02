УНП инициирует запрет пропаганды коммунизма

Депутаты из фракции Украинской народной партии во Львовском областном совете начали сбор подписей депутатов за проведение внеочередной сессии Львовского областного совета, на которой будет предложено принять обращение к Верховной Раде Украины с требованием запрещения в Украине коммунистической большевистской идеологии (марксизма-ленинизма-сталинизма) и введение уголовной ответственности за ее пропаганду.

Ранее, 25 ноября, во время внеочередной сессии Львовского областного совета фракция УНП обнародовала заявление относительно «Запрещения коммунистической большевистской идеологии (марксизма-ленинизма-сталинизма)».

В тексте этого заявления, в частности, отмечается: «в эти дни мы почтили память 19 миллионов украинцев, погибших во время Голодомора. Это дает нам основания утверждать, что коммунистическая идеология является преступной и человеконенавистнической. Преступления коммунистического режима в Украине были непосредственным следствием воплощения коммунистической идеологии”. Потому фракция УНП обращается к Львовскому областному совету с призывом созвать внеочередную сессию, на которой инициировать перед Верховной Радой Украины законопроект о запрещении коммунистической идеологии.

“В частности, предусмотреть запрещение регистрации новых и отменить регистрацию существующих политических партий и общественных организаций, которые пропагандируют коммунистическую большевистскую идеологию и запрещение их символов и их упоминание в названиях предприятий и товарных брэндах, запрещение распространения печатной и аудиовизуальной продукции, которая пропагандирует такую идеологию и предусмотреть уголовную ответственность за пропаганду коммунистической (большевистской идеологии (марксизма-ленинизма-сталинизма)», - говорится в обращении.