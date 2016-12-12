Путин пожаловался на "недобросовестную конкуренцию" на рынке вооружений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

«Наша страна уверенно занимает второе место в мире по этому направлению, в пятёрке лидеров мы опережаем Францию, Германию, Великобританию, при этом действуем в традиционно жёстких конкурентных условиях, а порой сталкиваемся даже с недобросовестным поведением некоторых партнёров», - заявил Путин.

По его словам, среди тенденций глобального рынка вооружений - сокращение мировых военных расходов из-за сложной ситуации в экономике. «И вместе с тем – растущая активность новых поставщиков оружия. И, наконец, смещение интереса заказчиков от покупки готовых образцов – к современным разработкам и производству с последующим обслуживанием на собственной территории», - добавил Путин.

Читайте такжеПутин отправил чеченские батальоны "фильтровать" население Алеппо - СМИ (видео)

Он сообщил, что по итогам 2015 года российская продукция военного назначения была поставлена в 58 стран, а в целом количество российских партнёров в сфере военно-технического сотрудничества превысило 100 стран, из них 98 подписали с РФ соответствующие международные договоры.

«В текущем году объём экспортных поставок по линии ВТС остаётся высоким. Портфель заказов находится на стабильно высоком уровне: свыше 50 млрд долл.», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить географии поставок. «В последнее время целые регионы мира сталкиваются с ростом насилия и террористической угрозой. Примеры хорошо известны: это Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан», - отметил Путин.

«Готовы предложить заказчикам самые передовые средства антитеррора. Это не только средства ближнего боя, но и боевая авиация, средства ПВО, реактивная артиллерия, бронетехника – словом, всё, что помогает успешно бороться с террористами, которые фактически создали крупные, организованные вооружённые формирования и зачастую используют хорошо подготовленных специалистов, прошедших школу регулярной армии, и современное оружие, в том числе западного производства», - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года Путин не отрицал поставки вооружения боевикам на Донбасс.