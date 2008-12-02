Ющенко: угроза создания "московской коалиции" еще существует

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что угроза создания “московской коалиции» еще существует для украинского парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в программе «Свобода слова» на ІСТV.

Президент отверг мнение одного из политологов, что движущей силой разрушения демократической коалиции были действия Секретариата Президента.

Он в который раз подчеркнул, что Секретариат Президента является технической службой, которая есть и у премьер-министра, и в председателя парламента.

«В Украине есть Президент, который принимает решения и несет ответственность… Кто такой Секретариат – это аппарат, который принимает мои распоряжения и обеспечивает мою работу», - сказал Президент, призвав не «делать фетиш» из Секретариата Президента.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что вопрос распада демократической коалиции является намного серьезней.

Он отметил, что события 2 сентября, когда Партия регионов и БЮТ объединились, были посвящены одной цели – на протяжении 30 дней переформировать коалицию и развернуть Украину на 180 градусов.

«Если хотите, это Грузия-2, другими методами, но это Грузия-2», - сказал Президент Украины.

Он считает, что просчет тех, кто задумывал этот сценарий, был лишь в одном – что в «Нашей Украине» не хватит сил и мужества выйти из коалиции.

В.ЮЩЕНКО заметил, что оппоненты «Нашей Украины» считали, что она полностью деморализована, что там «наполовину купленные БЮТом через определенные мотивы депутаты», и это не позволит найти во фракции необходимого количества голосов для принятия решения о выходе из коалиции.

При этом Президент сказал, что желание создать «московскую коалицию» есть и сегодня, и проблема заключается лишь в том, что должность премьер-министра «не делится”.