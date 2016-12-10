Защита заявила о нескольких готовящихся покушениях на Януковича при побеге, но назвать их количество отказалась

Об этом Сердюк заявил в комментарии телеканалу "112".

По его словам, покушений было несколько, в частности, в результате одного из них был ранен водитель Януковича. В то же время Сердюк отметил, что уголовное дело было возбуждено по факту происшествия, но к концу оно не доведено.

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На уточняющий вопрос, сколько всего было покушений на Януковича, Сердюк ответил: "Эта информация будет обнародована. Этот замысел был у многих людей во многих городах. Мы обнародуем сведения, когда увидим надлежащую реакцию Генпрокуратуры".