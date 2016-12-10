Сотрудничавший с Трампом и Януковичем политтехнолог заявил о фальсификации "черной бухгалтерии" регионалов

Об этом он заявил в интервью CBS, пишет Громадське.

По его словам, об этом сказали в украинском правительстве.

"Правительство Украины заявило, что "амбарная книга" была сфальсифицированным документом ...", - сказал он.

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Манафорт отметил, что никакого расследования против него по этому факту не ведется. Вместе с тем он признал, что покинул штаб Трампа во время избирательной гонки именно из-за этого скандала.

"Я считаю, это было несправедливо, обвинения были ложными, но в действительности я стал препятствием, а моя главная цель состояла в том, чтобы Трамп был избран президентом", - сказал Манафорт.

Как сообщал УНИАН, ранее издание The New York Times опубликовало журналистское расследование, согласно которому руководитель избирательного штаба кандидата в президента США Дональда Трампа Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем.

Перед тем, как присоединиться к избирательной кампании Трампа, самым известным клиентом Манафорта Янукович. Манафорт играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу во время нескольких избирательных кампаний в Украине. 15 августа Сытник подтвердил наличие фамилии Манафорта в списках "черной бухгалтерии" ПР.

Вместе с тем он подчеркнул, что наличие фамилии Манафорта не означает, что он действительно получал эти деньги, поскольку там стоят подписи других лиц. Кроме того, глава НАБУ напомнил, что сами по себе документы из "черной бухгалтерии" не могут быть бесспорными доказательствами, но они могут быть доказательствами в совокупности с другими доказательствами.