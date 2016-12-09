Ведущие сенаторы-республиканцы хотят расследования фактов вмешательства России в выборы в США

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн готовит расследование возможного российского кибервмешательства в американские вооруженные системы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Председатель комитета Сената по международным отношениям Коркер, который среди кандидатов на пост госсекретаря в будущей администрации Дональда Трампа, также намерен в 2017 году провести слушания относительно вероятного российского хакерства.

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Маккейн и другой влиятельный сенатор Линдзи Грэм имеют жесткую позицию по отношению к России, и достаточно критично настроены к избранному президенту США Дональда Трампа за его высокую оценку в отношении президента России Владимира Путина. Грэм, в частности, обвинил Россию в «одном из самых дестабилизирующих воздействий на мировой арене».

«Думаю, они мешают нашим выборам, и я хочу, чтобы Путин лично ответил за это», – сказал Грэм в интервью CNN.

Избранный президент США Дональд Трамп проигнорировал обвинения, что Россия сыграла какую-либо роль в ноябрьских выборах.