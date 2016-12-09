МИД о недопуске консула к Клыху: Россия хочет скрыть последствия бесчеловечного обращения

Об этом говорится в обнародованном заявлении МИД, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наглое и безосновательное игнорирование так называемым правосудием Российской Федерации законного права консульского должностного лица Украины посетить гражданина собственного государства стало очередным свидетельством предвзятости суда по этому резонансному делу и подтверждением попыток скрыть последствия бесчеловечного обращения в отношении Станислава Клыха», - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны безотлагательно предоставить разрешение консульским должностным лицам Украины на посещение незаконно осужденного гражданина Украины Клыха, а также других незаконно удерживаемых в РФ украинских граждан, как это предусмотрено положениями статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 1995 года.

Читайте такжеПолитзаключенного Карпюка из Чечни этапируют в Владимирской области – адвокат

Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клиха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения, соответственно, в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года - начале 1995 года сам принимал в них участие.

Читайте такжеКарпюк и Клих через консулов Украины передали документы для подготовки иска в ЕСПЧ

Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

По информации адвоката Ильи Новикова, Карпюк 5 декабря был отправлен для отбывания наказания в колонию в г. Владимир (Владимирская обл.) РФ; Клых остается в Грозном.