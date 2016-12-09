Венецианская комиссия поддержала проект закона "О Конституционном суде Украины"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В заключении Венецианской комиссии отмечается, что «законопроект, который имплементирует изменения в Конституцию, является значительным шагом вперед во внедрении европейских стандартов в конституционной юстиции».

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«Комиссия приветствует конкурсный отбор судей, принесение судьями присяги непосредственно перед Конституционным судом, установление временных границ для отбора и назначения судей, увольнение судей непосредственно Конституционным судом, исключение нормы об увольнении судьи за нарушение присяги, введение института конституционной жалобы», - говорится в решении Комиссии.

В пресс-службе напомнили, что законопроект внесен на рассмотрение Верховной Рады с целью имплементации изменений в Конституцию в части правосудия, вступивших в силу 30 сентября 2016 года.

Проектом предлагаются нормы, касающиеся порядка организации и деятельности КСУ, статуса его судей, устанавливаются нормы, касающиеся оснований и порядка обращения в КС, процедуры рассмотрения дел и исполнения его решений.

Также документ вводит институт конституционной жалобы, как дополнительный механизм защиты прав и свобод граждан.

«Так, подать конституционную жалобу сможет физическое или юридическое лицо при условии, что окончательное судебное решение по его делу вступило в силу после 1 октября 2016 года, и со дня вступления его в законную силу прошло не более 3 месяцев, а также были использованы все национальные средства юридической защиты», - отмечается в сообщении.

Согласно проекту закона, Конституционный суд будет действовать в составе коллегий, Сенатов или Большой палаты. В рамках коллегий решаться вопрос об открытии конституционного производства. Сенаты будут рассматривать вопрос по индивидуальной конституционной жалобе лица.

Большая палата в полном составе судей КСУ будет решать вопросы относительно конституционности законов Украины, актов ВРУ, президента Украины, КМУ, ВР АРК; официального толковании Конституции; конституционности законов (их отдельных положений) по конституционным жалобам физических и юридических лиц в случае отказа Сената от рассмотрения дела в пользу Большой палаты; решения процессуальных вопросов, возникающих во время конституционного производства и другие вопросы, отнесенные к компетенции Конституционного Суда.

Кроме того, законопроект вводит конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда, которым предусмотрено, что президент, Верховная Рада, съезд судей будут формировать конкурсные комиссии, члены которых должны быть юристами с признанным уровнем компетенции. Каждая конкурсная комиссия по результатам анализа информации о кандидатах и проведения собеседований будет предоставлять рекомендации субъекту назначения.