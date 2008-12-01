Лидеры фракций полчасика посоветуются в Верховной Раде

Сегодня в 15.00 состоится совещание лидеров депутатских фракций у руководства Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в 15.30 представителей средств массовой информации приглашают в press-point (ул. Грушевского, 5, кулуары второго этажа, вход через 9-й подъезд) для получения комментариев участников совещания.

Вход - по карточкам аккредитации.