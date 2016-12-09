Черновол обвинила Тимошенко во лжи о законе о спецконфискацию

Об этом Черновол заявила в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1, передает ТСН.

Тимошенко на митинге 8 декабря заявила, что согласно этому закону, власти смогут отбирать имущество у каждого украинца. Черновол опровергает это заявление.

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"Юлия Тимошенко продолжила эту фразу тем, что у каждого украинца будет отбираться квартира в случае неуплаты коммунальных услуг. В тексте закона четко указывается, что "взысканию подлежат денежные средства в наличной и безналичной форме, в национальной и иностранной валюте, ценные бумаги, платежные документы, банковские металлы и драгоценные камни, если их стоимость превышает 1000 размеров минимальной заработной платы". Здесь нет никаких квартир", - сказала Черновол.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Верховная Рада Украины отклонила правительственный проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения взыскания в доход государства необоснованных активов (№5142).

За законопроект в первом чтении проголосовали 176 народных депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале. После депутаты несколько раз не поддержали предложений о направлении законопроекта в профильный комитет для повторной подготовки к первому чтению на доработку субъекту законодательной инициативы. В конце концов, председатель Верховной Рады объявил, что законопроект отклонен.