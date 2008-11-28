У Кличко посчитали, сколько потерял Киев из-за “автобусного шоу под мэрией”

В Блоке Виталия Кичко утверждают, что столичный бюджет потерял вчера около 54 тыс. грн. из-за того, что коммунальные автобусы, которые должны были обслуживать пассажиров на маршрутах, приняли участие в митинге под стенами мэрии в защиту повышенных тарифов.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении депутатской фракции Блока Виталия Кличко Киевского городского совета.

По их данным, под мэрию 27 ноября приехали 30 пассажирских автобусов. «Арифметика такой нерадивости простая. Надо просто подсчитать количество пассажиров в этих автобусах, умножить на количество рейсов, которые могли бы быть осуществлены на протяжении 5 часов простоя. Выходит – свыше 54 тысяч гривен, которые недополучил городской бюджет», - заявляют в Блоке Кличко.

В сообщении также отмечается, что жалобы КП «Киевпасстранса» на убыточность выглядят достаточно странно, если вместо того, чтобы работать, такое количество многоместных автобусов безосновательно простаивает.

Блок Виталия Кличко сообщает, что обратился к прокурору Киева Евгению БЛАЖИВСКОМУ с депутатским запросом относительно правомерности снятия 27 ноября с маршрутов автобусов большой вместимости.

Блок просит прокуратуру и КРУ проверить по чьему указанию эти автобусы находились возле здания Киевского городского совета, какая причина вынужденного простоя указанных автобусов и какая сумма недополучена в качестве выручки коммунальным предприятием «Киевпасстранс», а следовательно, городским бюджетом города Киева, от вынужденного простоя указанных автобусов. Представители Блока также просят установить, видятся ли в действиях водителей указанных автобусов нарушения – прогулы, а в действиях Николая ЛАМБУЦКОГО, как руководителя коммунального предприятия, чьи транспортные средства находились возле мэрии, служебная халатность.

В случае выявления нарушения норм действующего законодательства Украины Блок Кличко просит прокуратуру Киева принять все меры реагирования, относящиеся к ее компетенции.

Как сообщал УНИАН, вчера возле столичной мэрии состоялись митинги граждан против повышения тарифов на проезд и представителей транспортных предприятий Киева в поддержку политики городской власти относительно повышения стоимости проезда в общественном транспорте.