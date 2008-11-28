Гриценко: я хочу навести порядок в стране

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО будет создавать не новую партию, а общественную организацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил в интервью газете «2000».

«Не собираюсь создавать никакую партию. Сейчас не это нужно», - сказал А.ГРИЦЕНКО. При этом он отметил, что уже отклонил 4 предложения возглавить существующие партии. “Точно так же, как отклонил предложение создавать новую партию. А в той политической силе, о которой говорю, люди могут иметь какие угодно партийные билеты или вообще их не иметь. Главный принцип объединения - стремление эффективно работать, а не жить в хаосе и демагогии, называя это демократией», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, эта организация будет работать в двух направлениях. «Первое - повышение качества жизни, второе, - повышение безопасности: от человека, семьи, микрорайона, района, области - и до государства. Для такой политической силы я вижу перспективу на 10, 15 и больше лет», - добавил он. А.ГРИЦЕНКО обещает обнародовать название своей силы через несколько недель.

При этом он не исключает своего участия в президентской кампании. «Моя цель - не власть сама по себе. Я хочу навести порядок в стране. А для этого власть нужна как инструмент. В том случае, если я решу принимать участие, то пойду до конца. Не сомневайтесь, будет успех. Независимо от того, кто идет рядом», - сказал А.ГРИЦЕНКО.