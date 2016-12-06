Лещенко в ВР сбежал от представителя НАЗК, который хотел ознакомить его с протоколом о правонарушении (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, Лещенко шел в кулуарах парламента, к нему подошел представитель НАПК и стал зачитывать протокол для ознакомления, но Лещенко, не слушая его, забежал в сессионный зал.

В комментариях журналистам уполномоченный НАПК отметил, что в связи с тем, что Лещенко уже трижды не явился в НАПК по вызову, «было решено именно в парламенте ознакомить его с протоколом».

Козловский констатировал, что Лещенко в парламенте отказался подписать протокол, и даже ознакомиться с ним, и были два свидетеля, которые видели эту ситуацию.

В протоколе указано, что Лещенко получил при покупке квартиры скидку 1 млн 801 тыс. 648 грн, что является «подарком в виде льготы».

В протоколе также отмечается, что, согласно госбюджету на 2016 год, минимальная заработная плата составляет на 1 января 2016 года 1 тыс. 378 грн, таким образом “полученный Лещенко подарок в виде льготы - снижение стоимости квартиры - в 1307 раз превышает минимальную заработную плату”.

“При таких условиях Лещенко, нарушая требования ч. 1 ст. 24 закона Украины “О предотвращении коррупции”, не отказался от предложения получить подарок в виде льготы при покупке квартиры...”, - говорится в протоколе.

В документе отмечается, что Лещенко “нарушил установленные законом ограничения относительно получения подарков”.

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Козловский сообщил, что протокол в двух экземплярах, один из которых будет направлен Лещенко.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

7 сентября первый заместитель председателя Регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

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Позже сам Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры. Он утверждает, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

1 декабря НАЗК заявило о завершении проверки по факту приобретения Лещенко квартиры в Киеве и выявило в действиях депутата признаки административного правонарушения. В тот же день Лещенко назвал неправдивым заявление НАЗК о признаках административных правонарушений в приобретении им квартиры.