ГПУ проверит, законно ли передали замок родственникам Балоги

Генеральная прокуратура Украины приняла к рассмотрению запрос народного депутата от группы «Народная самооборона» Геннадия МОСКАЛЯ относительно проверки законности передачи мукачевского замка «Паланок» в долгосрочную аренду.

Об этом УНИАН сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что решение по этому запросу еще не принято, он рассматривается. При этом собеседник агентства заметил, что в соответствии с существующими нормативными актами, решение относительно запроса народного депутата должно быть принято на протяжении 10 дней с момента его получения.

Как сообщалось, Г.МОСКАЛЬ направил официальные обращения премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, в которых просит создать комиссию и направить ее в Закарпатскую область для проверки информации о незаконной аренде замка «Паланок» в Мукачево Закарпатской области родственниками главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ.

В частности, депутат просит проверить информацию о том, что замок (памятник архитектуры ХІV-ХVІІІ ст.) на 46 лет (с 1 января 2010 по 1 января 2056 года) арендовало общество с ограниченной ответственностью «Высокий замок», учредителями которого являются, в частности, Оксана БАЛОГА (жена В.БАЛОГИ), Марина ПЕТЁВКА (жена Василия ПЕТЁВКИ, экс-мэра Мукачево, двоюродного брата В.БАЛОГИ).

Г.МОСКАЛЬ утверждает, что «Высокий замок» арендовал «Паланок» за 5 тыс. грн. с нарушением процедуры для обустройства гостинично-ресторанного комплекса.

При этом, по информации депутата, на протяжении 5 лет арендатор обязался инвестировать в замок 12 млн. грн. и создать 40 рабочих мест.