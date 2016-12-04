"Если они начнут войну, мы ее выиграем": в Пентагоне заявили о готовности защищать союзников в условиях агрессии РФ

Об этом он сказал, выступая на форуме по вопросам национальной обороны, сообщает 112.ua.

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"Мы не стремимся к тому, чтобы рассматривать Россию в качестве противника, но будем защищать своих союзников и мировой порядок", - отметил он.

Картер назвал действия России в Сирии контрпродуктивными, обвинив РФ в нагнетании ядерной угрозы, агрессивных намерениях в отношении Украины, стран Прибалтики. Российские провокации, которые имеют место в последнее время "не то, что ожидает мир от ответственных участников в 21-м веке".

Более 25 лет перед НАТО не стояло задачи заниматься сдерживанием на восточном фланге, но сейчас стоит, подчеркнул Картер.

Он также отметил необходимость укрепления вооруженных сил, для того чтобы было понимание: "если они начнут войну, мы ее выиграем".

Как собщал УНИАН, Нижняя палата Конгресса США утвердила проект оборонного бюджета на 2017 год, который предполагает запрет Пентагону выделять средства на военное сотрудничество с Россией, пока не будут выполнены ряд условий.