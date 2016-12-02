Президенты Украины и Польши договорились совместными усилиями восстанавливать историческую правду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши сегодня в Варшаве.

«Я могу подчеркнуть и поддержать решение президента об инициации совместного решения о поиске людей, которые в свое время внесли огромный вклад в спасение поляков и украинцев. Мы дали соответствующие инструкции министрам иностранных дел. Я надеюсь на ближайшем форуме историков мы начнем эту инициативу при полной поддержке президентов обоих государств», - заявил Порошенко.

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«В то же время мы договорились о координации наших действий относительно того, чтобы сделать наши народы ближе, восстановить историческую правду, и договорились, что это дело историков, а не политиков, и чрезвычайно важно, чтобы мы с вами двигались вперед к европейскому будущему Украины, вперед путем реформ, вперед по прекращению войны и полной имплементации Минских соглашений, и очень благодарю за такую мощную поддержку Украины, которая была продемонстрирована сегодня и демонстрируется всегда», - подчеркнул Порошенко.