Кучма выступил за сохранение "нормандского формата": "Не дай Бог нам оставить замороженный конфликт"

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма предостерегает от создания «замороженного конфликта» на Донбассе и выступает за продолжение минского процесса и функционирования «нормандского формата».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первого Балтийско-Черноморского форума «За диалог с доверия» сегодня в Киеве.

«Давайте использовать малейшую возможность продвигать мир, а любая война заканчивается миром, нам бы хотелось быстрее, не дай Бог нам оставить замороженный конфликт», - отметил Кучма.

При этом, по его словам, в Минске решаются многочисленные проблемы.

«В Минске мы только рассматриваем и решаем многочисленные социальные проблемы – экономические, гуманитарные. Там живут все-таки наши люди», - сказал он, добавив «Просто бросить их на произвол судьбы и сказать, что этот формат ничего не дает – много ума не надо».

Кроме того, экс-президент отметил, президент РФ Владимир Путин выступает против участия США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности в разрезе минских соглашений.

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«А кто может предложить другой формат? Я вам скажу, неужели вы думаете, что Порошенко, когда рассматривал вопрос подписания Минских соглашений, не хотел, чтобы там участвовали США, Англия, и, может, даже Китай, который подписывал Будапештский меморандум? Но надо было согласие всех сторон, в которых не было желания этим заниматься, такой проблемой», - сказал он, добавив «Надо было спросить у Владимира Путина, а согласен ли он, чтобы участвовали США, я вам заранее скажу - нет. Поэтому выбирали из того, что можно было создать. Сначала был «Женевский формат», а потом американцы исчезли оттуда по этой же причине ..., и появился «Нормандский формат», - отметил экс-президент.

Напомним, на следующей встрече контактной группы и всех четырех подгрупп , которые пройдут в Минске 7 декабря будет подниматься вопрос освобождения украинских заложников до новогодних праздников. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что этот вопрос на встрече 7 декабря станет приоритетным. «Считаем, что вопрос освобождения заложников к новогодним праздникам должно стать ключевой задачей для минских групп. Л. Кучма еще раз подчеркнул, что по инициативе украинской стороны вопрос освобождения заложников будет заслушан на ТКГ 7 декабря как приоритетное», - сообщила она.

Кроме того, украинская сторона также будет поднимать вопрос и демилитаризации Дебальцево.