Завтра в Дебальцево оккупанты планируют устроить провокации, возможны жертвы - штаб АТО

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

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"Будет создана картинка для пророссийских СМИ, где покажут массовые митинги, на которые будут свозить людей из разных городов и сел. Оккупанты на боевой технике с опознавательными знаками Украины на бортах и желто-голубыми флагами, переодетые в военную форму украинского образца, будут пытаться дискредитировать Вооруженные силы Украины и Минские договоренности", - говорится в сообщении.

В штабе предупреждают, что возможны жертвы среди мирного населения, поэтому людям нужно быть очень осторожными, потому что оккупанты готовы пойти на все, чтобы Дебальцево не вернулось к мирной жизни в Украине.

Как сообщал УНИАН, по данным группы "Информационное сопротивление", среди боевиков "ДНР" распространяются слухи о том, что в начале декабря российско-террористические войска планируют проведение масштабного наступления на Дебальцевском, Мариупольском и Авдеевском направлениях.