В ГПУ уверены, что вопросы адвокатов "беркутовцев" были заранее согласованы с Януковичем

Об этом после допроса Януковича заявил прокурор Алексей Донской, сообщает "Украинская правда".

"Мы не получили ни одного прямого ответа на острые вопросы", - добавил он.

В то же время прокурор отметил, что "не сомневается", что ответы на вопросы адвокатов "беркутовцев" были согласованы.

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"Я считаю, что у защитников Януковича и защитников сотрудников "Беркута" есть постоянная коммуникация. Они нашли Януковича в России, когда мы не знали, где именно он находится. Я не сомневаюсь, что вопросы, которые ставила защита были предварительно согласованы с защитой Януковича", - подчеркнул прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня Святошинский райсуд Киева допрашивает Януковича как свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.