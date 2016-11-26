Савченко заявляет о начале самостоятельной политической карьеры

Об этом она сообщила в эфире "Шустер Live", передает Украинская правда.

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"Я не буду входить в партию. Я становлюсь независимым политиком. Я открываю свой фонд", - сказала она в пятницу вечером.

При этом Савченко заявила, что не намерена выходить из состава фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Украины.

Также Савченко готова баллотироваться в президенты Украины, если будут досрочные выборы.