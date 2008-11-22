Томенко хочет подключить общество к строительству памятников Голодомору

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что к строительству комплекса памяти жертв Голодоморов должно приобщиться все украинское общество. Об этом он заявил в субботу после посещения мемориального знака «Свеча памяти», который был официально открыт в Киеве как первая очередь нового комплекса.

«Ввиду всеукраинского, народного характера этой трагедии, было бы правильно, чтобы все украинское общество было причастным к строительству этого комплекса», - цитирует Н.ТОМЕНКО его пресс-служба.

«Справедливо было бы провести открытое обсуждение окончательного проекта строительства комплекса памяти жертв Голодоморов, чтобы к этому приобщились общество и специалисты со всей Украины», - отметил Н.ТОМЕНКО. Кроме того, по его мнению, последующее финансирование мемориального комплекса должно проходить исключительно за средства меценатских пожертвований.

«Такой же подход стоит применять и к сооружению памятных знаков жертвам Голодомора в регионах. Необходимость открытия памятных знаков должна быть делом в первую очередь местного общества, а не чиновников. Нынешний подход, когда большинство памятников возводится за счет государственного или местных бюджетов, является несправедливым и неправильным, - считает вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ознакомился с новым мемориальным комплексом памяти жертв Голодоморов, в частности, с составными частями мемориала («Свеча Памяти», зал Памяти, Черные доски Украины).

Первую очередь мемориала, так называемую «Свечу памяти», представляющую собой тридцатиметровую колокольню, официально открыто 22 ноября, ко дню 75-й годовщины Голодомора.

По словам вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА, строительство первой очереди комплекса памяти жертв Голодоморов финансировалось за средства Госбюджета и составляет около 133 млн. гривен. А, по информации СМИ, предварительные подсчеты расходов на сооружение этого комплекса достигают минимум 800 миллионов гривен.