Буш и Варфоломей I выразили солидарность с народом Украины

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО поступили письма от Президента США Джорджа БУША и Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I по случаю 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов.

В письмах выражена солидарность с украинским народом, который вспоминает о жертвах Великого Голода, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.