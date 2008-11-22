Буш и Варфоломей I выразили солидарность с народом Украины
13:59, 22 ноября 2008Политика
1931 0
...по поводу 75-й годовщины Голодомора
Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО поступили письма от Президента США Джорджа БУША и Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I по случаю 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов.
В письмах выражена солидарность с украинским народом, который вспоминает о жертвах Великого Голода, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter