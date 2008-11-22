Ющенко с семьей возложил цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с семьей возложил цветы к Памятному знаку «Жертвам Голодомора 1932-1933 годов» на Михайловской площади Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства принял участие в молитве за умершими от голода «Со святыми упокой...». В мероприятии также приняли участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, вице-премьер Иван ВАСЮНИК, другие члены правительства и депутаты.

Кроме того, в мероприятии приняли участие представители всех религиозных организаций Украины, кроме УПЦ Московского патриархата.

Мероприятия проходят в рамках 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов.