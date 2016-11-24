Все страны ЕС признают готовность Украины к безвизовому режиму – Туск
Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил во время пресс-конференции в рамках саммита "Украина-ЕС", что в Европе высоко ценят реформы, которые воплощает Киев.
Об этом сообщает ТСН.
Свое выступление в Брюсселе он начал на украинском языке.
"Я знаю, вы заслуживаете больше, мы высоко ценим реформы, которые внедряют в Украине", - сказал глава Европейского Совета. Также он добавил, что члены ЕС признали готовность Украины к "безвизу".
"Мы обсуждали визы. Я рад, что все страны-члены считают, что Украина готова к безвизовому режиму", - отметил Туск.
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"Европа должна сделать все, чтобы обеспечить сохранение украинской независимости и суверенности", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Президент Европейского парламента Мартин Шульц назвал страны, из-за которых задерживается предоставления безвиза для Украины.