Все страны ЕС признают готовность Украины к безвизовому режиму – Туск

Об этом сообщает ТСН.

Свое выступление в Брюсселе он начал на украинском языке.

"Я знаю, вы заслуживаете больше, мы высоко ценим реформы, которые внедряют в Украине", - сказал глава Европейского Совета. Также он добавил, что члены ЕС признали готовность Украины к "безвизу".

"Мы обсуждали визы. Я рад, что все страны-члены считают, что Украина готова к безвизовому режиму", - отметил Туск.

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"Европа должна сделать все, чтобы обеспечить сохранение украинской независимости и суверенности", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Европейского парламента Мартин Шульц назвал страны, из-за которых задерживается предоставления безвиза для Украины.