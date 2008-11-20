У Ющенко требуют от Тимошенко прозрачной приватизации ОПЗ

Президент Виктор ЮЩЕНКО всегда подчеркивал и настаивал на прозрачности, четкости и понятности принципов приватизации любого объекта права государственной собственности, в том числе ОАО «Одесский припортовый завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК в комментарии, распространенном пресс-службой главы государства в четверг.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что на рассмотрении КС находится конституционное представление Президента о несоответствии Конституции пункта 1 распоряжения Кабинета Министров Украины от 17 октября 2008 года «О передаче Минпромполитики полномочий по управлению корпоративными правами государства в отношении некоторых хозяйственных обществ», в перечне которых есть ОАО «Одесский припортовый завод».

Таким образом, подчеркивает М.СТАВНИЙЧУК, Кабмин неконституционным способом фактически отстранил Фонд государственного имущества от процессов приватизации, в частности, указанного предприятия.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, поскольку предметом параллельного рассмотрения в КС был вопрос о неконституционности утверждения правительством условий приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», Президент счел целесообразным отозвать одно из конституционных представлений.

«ОАО «Одесский припортовый завод» – одно из крупнейших предприятий химической промышленности, является монополистом на рынке приема, охлаждения и перегрузки аммиака. Сначала надо определиться, что государство хочет получить от приватизации этого привлекательного объекта права государственной собственности», – цитирует пресс-служба М.СТАВНИЙЧУК, которая в очередной раз подчеркнула, что трубопровод и порт «Южный», безусловно, должны остаться под монопольным контролем государства.

М.СТАВНИЙЧУК также напомнила, что Президент занимает последовательную позицию, которая заключается в том, что приватизация должна проходить с учетом утвержденного законом перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

«При этом следует обратить внимание на то, что и законодатель, и Кабинет Министров Украины, и Фонд госимущества должны основывать планы приватизации отдельных объектов на единой приватизационной стратегии и долгосрочной программе развития экономики государства и отдельных отраслей экономики», – подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставлялся на конкурс, – 3 млрд. грн.

В свою очередь, Президент 25 апреля своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о проведении конкурса по продаже ОПЗ и обратился в Конституционный Суд с представлением о соответствии Конституции распоряжения Кабмина «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» от 11 февраля 2008 года № 261-р.

Конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода планировали провести 20 мая. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий. Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

19 мая министр юстиции Николай ОНИЩУК сообщил, что дата проведения конкурса по продаже Одесского припортового завода перенесена на неопределенный срок.

7 июля В.ЮЩЕНКО снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

11 июля Конституционный Суд своим постановлением прекратил рассмотрение представления Президента относительно конституционности распоряжения Кабмина «Об утверждении Условий проведения конкурса по продаже пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» от 11 февраля 2008 года №261-р. Рассмотрение данного представления прекращено в связи с письменным заявлением субъекта права на конституционное представление об отзыве представления.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.