А кто такой Рудьковский, чтоб говорить с ним о Тимошенко - Шуфрич

Народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ опровергает заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Николая РУДЬКОВСКОГО о том, что их конфликт возник из-за премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ШУФРИЧА.

"Я думаю, ни у кого не вызовет сомнения, что точно не с РУДЬКОВСКИМ я мог обсуждать возможные форматы будущей коалиции, а тем более, кто будет премьером. Хотя бы потому, что от РУДЬКОВСКОГО сегодня не зависит даже то, кто будет открывать шлагбаум при въезде в Верховный Совет или Кабинет Министров", - заявил Н.ШУФРИЧ.

"Еще более абсурдным", по словам депутата, "является заявление РУДЬКОВСКОГО по поводу ТИМОШЕНКО"...

Как сообщал УНИАН, по словам источника газеты "КоммерсантЪ" в правоохранительных органах, Н.РУДЬКОВСКИЙ 19 ноября прибыл в райуправление милиции с разбитой губой и в установленном порядке написал заявление, в котором обвинил Н.ШУФРИЧА в нанесении ему телесных повреждений.

В интервью журналистам сегодня Н.РУДЬКОВСКИЙ объяснил, что его конфликт с Н.ШУФРИЧЕМ возник из-за разных позиций относительно того, должна ли оставаться Ю.ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра в случае образования широкой коалиции.

«Я могу сказать одно, что вчера действительно у нас была дискуссия с моим визави на политическую тему. Действительно, мы имеем разные позиции и политический вектор. Я всегда стоял на той же позиции, он же занимает другую позицию относительно того, что в широкой коалиции должна быть премьер-министром Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО. Я имею другую позицию», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.