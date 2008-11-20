Рудьковский утверждает, что они с Шуфричем подрались из-за Тимошенко

Бывший министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ объясняет, что его конфликт с народным депутатом от Партии регионов Нестором ШУФРИЧЕМ возник из-за разных позиций относительно того, должна ли оставаться Юлия ТИМОШЕНКО на должности премьер-министра в случае образования широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве в интервью журналистам, комментируя инцидент.