Рудьковский утверждает, что они с Шуфричем подрались из-за Тимошенко
14:47, 20 ноября 2008Политика
2462 0
Экс-министр комментирует инцидент
Бывший министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ объясняет, что его конфликт с народным депутатом от Партии регионов Нестором ШУФРИЧЕМ возник из-за разных позиций относительно того, должна ли оставаться Юлия ТИМОШЕНКО на должности премьер-министра в случае образования широкой коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве в интервью журналистам, комментируя инцидент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter