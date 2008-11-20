Янукович успокоил Москву: грядут перемены в ее пользу

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что участие Украины в южноосетинском конфликте значительно испортило российско-украинские отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе X съезда российской политической партии «Единая Россия» сегодня в Москве.

«На мой взгляд, события, которые произошли в связи с военным конфликтом в Южной Осетии, значительно испортили отношения Украины и России», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он уверен, что украинские власти, а именно Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступили на одной из сторон конфликта, что является неприемлемым для Украины. «Это один из главных факторов, которые влияют на отношения Украины с Россией», - уверен лидер Партии регионов.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами в перспективе улучшатся, «как только в Украине произойдут политические изменения, а то, что изменения будут, у меня нет сомнений».