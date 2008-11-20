Янукович просил бы у России помощи, но понимает, что без толку

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что Украине и России необходимо координировать свои действия в условиях глобального экономического кризиса, и не исключает, что Украине необходимо обратиться к России за помощью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня журналистам в Москве в ходе X съезда партии «Единая Россия».

«Хорошие соседи в сложные времена всегда думают, как друг другу помочь, но, учитывая, что у нас достаточно испорченные отношения сегодня между Украиной и Россией, на мой взгляд, этот вопрос сейчас является проблемным», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он подчеркнул, что даже на повестке дня украинских властей этот вопрос не стоит пока.

В то же время он отметил, что кризис только начался и будет продолжаться. «Я думаю, поднять этот вопрос Украине перед Россией и отработать возможные варианты совместного преодоления экономического кризиса в обязательном порядке нужно потому, что экономики наших стран очень связаны», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что этот вопрос очень актуальный.

«Учитывая, что Россия все-таки подготовлена оказалась к этому глобальному экономическому кризису, я думаю, что здесь не только координация наших действий нужна, но и, возможно, помощь со стороны России необходима Украине», - считает лидер Партии регионов.