СБУ проверяет информацию о возможном покушении на Шухевича

Об этом в комментарии УНИАН сказал заместитель председателя СБУ Михаил Глуговский.

По словам Глуговского, Шухевичу по его просьбе и просьбе Верховной Рады была выделена охрана.

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На уточнение, подтверждается ли информация, озвученная главой фракции Радикальной партии Олегом Ляшко о возможном покушении на Шухевича, Глуговский ответил: "Мы проверяем ее".

По его словам, после завершения проверки, если будут получены материалы об отсутствии реальной угрозы жизни Шухевича, охрана будет снята.

"Это достаточно затратные мероприятия", - пояснил заместитель председателя СБУ.

Глуговский также отметил, что Шухевич может посещать заседания парламента. "Охраняемое лицо ведет, фактически, обычный образ жизни", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Ляшко со ссылкой на источники заявил, что жизни Шухевича грозит опасность, и призвал предоставить ему государственную охрану. «Мы получили сообщение из надежных источников, что жизни Юрия Шухевича грозит опасность, что нашего коллегу могут убить для того, чтобы использовать это убийство для дестабилизации ситуации в Украине, для реализации московского плана подрыва Украины изнутри”, - сказал Ляшко.