СМИ: Пинчук выделил деньги и Клинтон, и Трампу

Согласно отчету фонда, Пинчук выделил средства в 2015 году, пишет "Украинская правда" со ссылкой на американское издание Fast Company.

"Кажется, Фонд Трампа имеет общего донора с Фондом Клинтон – украинского миллиардера, бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука. Олигарх дал 150 тысяч долларов в фонд Трампа в 2015 году", - написало издание.

По данным "Украинской правды", в целом на протяжении нескольких лет украинский бизнесмен перечислил семье Клинтонов не меньше 8,1 миллиона долларов. По подсчетам издания The Wall Street Journal в 2014 году украинцы были самыми щедрыми донорами Clinton Foundation, и эта сумма достигала 10 млн долларов.

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В 2010 году Билл Клинтон посетил Украину, выступив в Киеве в рамках акции "Битва за будущее", организованной фондом "Антиспид" Елены Пинчук.

Как сообщал УНИАН, Трамп 8 ноября победил на выборах президента США. Его инаугурация состоится 20 января 2017 года.