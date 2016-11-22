Трамп поделился планами на первые сто дней пребывания в Белом доме

Во вступлении он рассказал, что переходная команда, в которую входят настоящие патриоты, работает очень эффективно над тем, чтобы реализовать главный слоган его предвыборной программы - сделать Америку снова великой, передает РБК.

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​Трамп заявил, что в первый же день своего президентства он намерен начать процедуру выхода из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

«Я собираюсь выпустить уведомление о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства - потенциальной катастрофы для нашей страны. Вместо этого, мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в Америку», - заявил избранный президент.

Помимо этого, Трамп пообещал сразу же начать разработку плана обеспечения кибербезопасности. «Я попрошу Пентагон и председателя Комитета начальников штабов ВС США разработать подробный план для защиты жизненно важной инфраструктуры США от кибератак и всех других видов атак», - сказал он.​

Республиканец также сказал, что отменит ограничения на производство углеводородов, включая шельфовые месторождения. «Я отменю ограничения, убивающие рабочие места, в области производства энергии в Америке, включая энергоресурсы на шельфе и уголь, создав миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Это то, чего мы хотим, то, чего мы ждем», - пообещал Трамп.

В сфере борьбы с нелегальной миграцией избранный президент пообещал, что потребует расследования всех нарушений визового режима со стороны мигрантов. Он пообещал дать указание министерству труда, чтобы оно расследовало все нарушения визовых программ, которые ухудшают ситуацию на рынке труда для американских работников.

Трамп намерен также ввести правило, по которому при введении новой регулирующей нормы со стороны правительства должны отменяться две старые. Для чиновников администрации будет введен пятилетний запрет на лоббизм в США и пожизненный - на лоббизм в интересах иностранных государств.

Трамп уточнил, что это всего лишь небольшая часть тех шагов, которые будут предприняты для «реформы Вашингтона» и восстановления среднего класса страны.

Напомним, в начале февраля этого года в новозеландском городе Окленд состоялось официальное подписание соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) с участием министров торговли из 12 стран. В его рамках будет создана зона свободной торговли, которая охватит 40% мировой торговли. Ожидается, что оно вступит в силу не раньше, чем через два года.

Соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства было достигнуто в октябре 2015 года. Это крупнейшее за 20 лет торговое соглашение. В его рамках будет создана зона свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходится 40% мировой экономики и треть мировой торговли.