Ющенко просит НАТО не обращать внимание на его спор с Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал страны НАТО не поддаваться давлению России и предложить Украине План действий для получения членства в Альянсе.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью британскому журналу “Таймс”.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, расширение Альянса является решающим для европейской безопасности и единственным способом обеспечить независимость Украины.

Издание отмечает, что многие члены НАТО стремятся «не вступать в противоречия с Москвой, которая против вступления Украины в Альянс и угрожала нацелить на Киев ядерные ракеты».

Президент также заявил, что Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ, и сейчас все зависит исключительно от стран-членов НАТО. При этом он призвал союзников не использовать спор между Президентом Украины и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО как повод для отказа в Плане действий для членства в НАТО.

«Таймс» также напоминает, что Генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп СХЕФФЕР заявил на этой неделе в Испании, что Россия не будет иметь права вето на вступление других государств в Альянс.

Как сообщал УНИАН, 2-3 декабря в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, на котором планируется дать оценку состояния отношений НАТО с Украиной и рассмотреть возможность предоставления Украине ПДЧ.

Украина надеялась получить ПДЧ еще в апреле этого года на саммите НАТО в Бухаресте, однако не получила его из-за оппозиции ряда стран, в частности, Германии, Франции и Бельгии, которые считали, что в Украине не достаточно единства среди политических сил относительно будущего отношений с НАТО и недостаточная поддержка вступления в НАТО населением.