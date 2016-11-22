В АП прокомментировали заявление Кучмы о выходе из "Минска"

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

"Что касается его заявления (о желании выйти из "Минска" - Ред.), то, на мой взгляд, это была просто эмоциональная цитата, вырванная из контекста. Он таким образом хотел показать, что не держится за свою должность", - считает он.

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Елисеев заявил, что на переговорах Кучме приходится выдерживать огромное давление со стороны России.

"Благодаря его огромному опыту, авторитету и взвешенности нам удается достойно отстаивать интересы Украины в непростых условиях Минска, держать жесткую позицию и не поддаваться на откровенные провокации", - подчеркнул замглавы АП.

Ранее Леонид Кучма заявил журналистам, что уже длительное время просит Администрацию президента найти ему замену в Минске, но пока этого не произошло.