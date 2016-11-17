Кучма заявил о выходе из "Минска": СМИ оценили вероятность смены представителя от Украины

В самой украинской группе называют подобное заявление бывшего президента эмоциональным и надеются, что он не выйдет из процесса, передает РБК-Украина.

Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер более развернуто ответить о планах бывшего президента и переговорах о его замене отказалась. Она отметила, что сейчас Леонид Кучма продолжает работать в ТКГ как официальный представитель Украины и 23 ноября он примет участие в следующем заседании в Минске.

"Экс-президент остается в Минских переговорах, и даже на внутренних встречах о подобном шаге не говорил", - рассказала член политической подгруппы Минской контактной группы по Донбассу Ольга Айвазовская. По ее словам, подобное заявление отражает периодическое настроение тех или других участников группы именно из-за эмоциональной сложности переговоров.

"Я уверена, что Леонид Кучма не выйдет из этого процесса и будет выполнять эту функцию до тех пор, пока он там нужен. А сегодня он – одна из ключевых фигур в Минске", - сказала Айвазовская.

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Еще одним политическим тяжеловесом в ТГК является первый глава СБУ, бывший премьер-министр и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Евгений Марчук, который работает в подгруппе по безопасности. Он заявил, что пока ему никто из АП не предлагал сменить Кучму в переговорах: "Мне не звонили, и я не собираюсь... Даже если и предложат, не знаю, соглашусь ли".

В случае ухода Леонида Кучмы из Минских переговоров сам процесс может затормозиться, и, возможно, будет заморожен, уверен политолог Вадим Карасев. По его словам, такого веса в них экс-президент смог добиться благодаря своему опыту, связям и рациональному мышлению. "Но он не только сам физически устал, в первую очередь его не устраивает сегодняшняя бесплодность этого процесса", - заявил эксперт.

Эксперты считают, что "скамейка запасных" у президента для изменения Леонида Кучмы небольшая и, по сути, выбирать особо не из кого. Например, политолог Вадим Карасев считает, что АП можно пойти и на неординарные поступки – назначить представителем от Украины в Минске бывшего министра иностранных дел Константина Грищенко.

Напомним, в апреле представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный, который вел переговоры об условиях выборов на оккупированных территориях Донбасса и о возможности или невозможности внесения изменений в Конституцию, решил выйти из Минского процесса.