Кучма заявил о выходе из "Минска": СМИ оценили вероятность смены представителя от Украины

11:59, 17 ноября 2016
Политика
8654 0

В переговорах в Минске могут поменяться представители от Украины. Леонид Кучма заявил журналистам, что уже длительное время просит Администрацию президента найти ему замену, но пока этого не произошло.

Кучма хочет выйти из Минских переговоров / Фото УНИАН

В самой украинской группе называют подобное заявление бывшего президента эмоциональным и надеются, что он не выйдет из процесса, передает РБК-Украина.

Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер более развернуто ответить о планах бывшего президента и переговорах о его замене отказалась. Она отметила, что сейчас Леонид Кучма продолжает работать в ТКГ как официальный представитель Украины и 23 ноября он примет участие в следующем заседании в Минске.

"Экс-президент остается в Минских переговорах, и даже на внутренних встречах о подобном шаге не говорил", - рассказала член политической подгруппы Минской контактной группы по Донбассу Ольга Айвазовская. По ее словам, подобное заявление отражает периодическое настроение тех или других участников группы именно из-за эмоциональной сложности переговоров.

"Я уверена, что Леонид Кучма не выйдет из этого процесса и будет выполнять эту функцию до тех пор, пока он там нужен. А сегодня он – одна из ключевых фигур в Минске", - сказала Айвазовская.

Читайте такжеКучма прокомментировал итоги переговоров "нормандской четверки"

Еще одним политическим тяжеловесом в ТГК является первый глава СБУ, бывший премьер-министр и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Евгений Марчук, который работает в подгруппе по безопасности. Он заявил, что пока ему никто из АП не предлагал сменить Кучму в переговорах: "Мне не звонили, и я не собираюсь... Даже если и предложат, не знаю, соглашусь ли".

В случае ухода Леонида Кучмы из Минских переговоров сам процесс может затормозиться, и, возможно, будет заморожен, уверен политолог Вадим Карасев. По его словам, такого веса в них экс-президент смог добиться благодаря своему опыту, связям и рациональному мышлению. "Но он не только сам физически устал, в первую очередь его не устраивает сегодняшняя бесплодность этого процесса", - заявил эксперт.

Эксперты считают, что "скамейка запасных" у президента для изменения Леонида Кучмы небольшая и, по сути, выбирать особо не из кого. Например, политолог Вадим Карасев считает, что АП можно пойти и на неординарные поступки – назначить представителем от Украины в Минске бывшего министра иностранных дел Константина Грищенко.

Напомним, в апреле представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный, который вел переговоры об условиях выборов на оккупированных территориях Донбасса и о возможности или невозможности внесения изменений в Конституцию, решил выйти из Минского процесса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter