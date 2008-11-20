Ляпина: Яценюк не сможет создать партию

Народный депутата от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Ксения ЛЯПИНА считает, что бывший председатель парламента Арсений ЯЦЕНЮК не сможет создать свою партию в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявила во время пребывания в Кременчуге Полтавской области. «ЯЦЕНЮК очень сильная личность, но у него нет на сегодня команды, и за короткое время, думаю, создать ее невозможно. Создать команду политических единомышленников это только кажется, что легко. Я вам скажу, кто к нему побежал: все те, кто по каким либо причинам не прижился в Нашей Украине или БЮТ срочно стал искать с ним встречи. Они уже три партии сменили, готовы сменить и четвертую, но это не то, чего хочет ЯЦЕНЮК. Он же хочет создать команду единомышленников, которые хотя бы не были уже в пяти партия, были свежие силы в политике. А это работа не одного года», – сказала она.

К.ЛЯПИНА добавила, что по ее мнению, сделать проект наподобие «Народной Самообороны» легко, однако создать партию за короткий промежуток времени невозможно. «Вот ЛУЦЕНКО сделал «Народную самооборону», в ней ничего нет: ни партии, ни структуры. И это дает о себе знать: то «самооборонцы» голосуют с «Единым центром», то с БЮТ и нет критериев, по которым они голосуют», – сказала К.ЛЯПИНА.