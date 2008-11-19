Мороз оценивает поражение социалистов и исправляет некоторые неточности

Лидер Соцпартии, бывший Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ представил в городе Ровно свою новую книгу «Интревью для вас».

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации автор отметил, что идею написания такой книги ему подсказали «некоторые неточности и искажение событий», свидетелями которых он был.

По словам А.МОРОЗА, книга – это откровенный разговор с читателем, где он ставит себе вопросы и отвечает на них. Он сообщил, что вопросы для своей книги он взял из своих прежних интервью.

В книге политик изображает свое видение событий 2006 года в Украине, оценивает поражение социалистов на прошедших парламентских выборах, пропагандирует необходимость создания парламентско-президентской республики и гражданского общества в Украине. Автор также выразил надежду, что через некоторое время эта книга дополнится новыми воспоминаниями и интересными фактами из общественно-политической жизни государства.