Могут ли Лавринович и Томенко подписывать законы - эксперты

Эксперты центра «Правова держава» считают, что заместители председателя Верховной Рады Украины не могут подписывать принятые парламентом законы.

В переданном УНИАН экспертном исследовании центра напоминается, что в Конституции по поводу должностей первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады указано лишь то, что их избирает и отзывает из своего состава Верховная Рада Украины, а также то, что Президент должен проконсультироваться и с ними также, принимая решение о роспуске парламента.

Эксперты отмечают, что конкретные полномочия в Конституции за вице-спикерами не закреплены. Однако это сделано в Регламенте Верховной Рады, в частности в статье 80, в части второй которой определено: «Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины исполняет обязанности председателя Верховной Рады Украины в случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей». Часть третья той же статьи предусматривает: «Заместитель председателя Верховной Рады Украины выполняет обязанности председателя Верховной Рады Украины в случае его отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей, при отсутствии или невозможности их выполнения первым заместителем головы Верховной Рады Украины».

В центре «Правова держава» отмечают, что в Конституции прямо не сказано, что заместители могут выполнять обязанности спикера, но это проистекает из самого слова «заместитель», которое имеет в украинском языке достаточно определенное значение, и из факта закрепления положений о заместителях, в первую очередь их избрания, в тексте Конституции.

В то же время, эксперты считают, что заместители не могут исполнять все полномочия спикера.

Они замечают, что заместители совершали и совершают действия, которые подпадают под пункты части второй статьи 88 Регламента ВР. В частности, это касается ведения заседаний, организации работы Рады и ее аппарата. «Однако нет убедительной практики в плане наиболее «горячего» полномочия — подписывать акты Верховной Рады. Правовым основанием для таких действий был и является Регламент. Именно из этого следует исходить», - подчеркивают эксперты.

В центре напоминают, что часть третья статьи 88 Конституции предусматривает: «Председатель Верховной Рады Украины осуществляет полномочия, предусмотренные этой Конституцией, в порядке, установленном Регламентом Верховной Рады Украины». Часть пятая статьи 83 предусматривает: «Порядок работы Верховной Рады Украины устанавливается Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины». Таким образом, утверждают эксперты, Регламент может наделять заместителей полномочиями, в том числе отнесенными к компетенции председателя, лишь настолько, насколько эти полномочия укладываются в сферу порядка работы Верховной Рады Украины. «Другими словами, даже по Регламенту заместителям нельзя перепоручить полномочия, которые выходят за пределы внутренних вопросов работы парламента, то есть подписывать и публиковать законы, приводить Президента к присяге и выполнять отдельные его полномочия», - считают они.

По поводу полномочия подписывать акты Верховной Рады, эксперты предлагают учитывать то, что прежде всего, заместители не имеют и не могут быть наделены полномочием подписывать законы. «Это достаточно четко проистекает из того факта, что несмотря на общее полномочие спикера подписывать акты, то есть и законы тоже, в пункте 3 части второй статьи 88, часть первая статьи 94 дополнительно наделяет его полномочием подписывать законы. Конституция выделяет законы из круга актов, в том числе и в плане процедуры их принятия и обнародования», - говорят в центре «Правова держава».

Эксперты также рекомендуют определяться по поводу других актов, в первую очередь постановлений, исходить из их содержания. «Если актом урегулированы внутренние вопросы работы парламента, заместитель может их подписывать вместо спикера или по крайней мере может быть наделен таким правом по Регламенту. Если постановление касается других вопросов, например формирования Кабмина или других органов государственной власти, — не может”, - отмечают эксперты.

Следовательно, говорят они, определяя полномочия заместителей председателя Верховной Рады Украины, следует исходить из того, может ли тот или другой вопрос быть урегулирован в Регламенте Верховной Рады Украины.