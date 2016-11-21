В НАТО призвали Украину усилить контроль за использованием бюджетных средств в оборонной сфере

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной началу работы Второй антикоррупционной недели с участием руководства Министерства обороны Украины.

По словам Винникова, Стратегический оборонный бюллетень является главной «дорожной картой» для осуществления реформ в сфере обороны и содержит одну из пяти важных стратегических задач, которая заключается в укреплении системы управления ресурсами в Минобороны и Вооруженных силах.

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«Важно усилить подотчетность и прозрачность всего оборонного бюджета, не только в части осуществления закупок. И это то, чего можно достичь с помощью более тесного сотрудничества с Верховной Радой. И это сейчас обсуждается. Я думаю, что разработка нового законопроекта, касающегося национальной безопасности и обороны предоставляет отличную возможность, чтобы укрепить эти процессы надзора в Украине», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 6 июня президент Петр Порошенко утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины.

Стратегический оборонный бюллетень Украины является документом военного планирования, который разработан по результатам оборонного обзора с целью определения основных направлений реализации военной политики Украины и развития сил обороны до конца 2020 года.

Бюллетень направлен на обеспечение практической реализации положений Военной доктрины Украины, Концепции развития сектора безопасности и обороны, определяет стратегические и оперативные цели военной реформы и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных военно-политических угроз и вызовов. Документ определяет пути достижения целей военной реформы, в частности, относительно увеличения возможностей сил обороны, активное участие в реализации Совместной политики безопасности и обороны Европейского Союза и активное сотрудничество с НАТО с достижением критериев, необходимых для обретения полноправного членства в Североатлантическом альянсе.

Стратегический оборонный бюллетень послужит «дорожной картой» военной реформы с определением путей ее внедрения на принципах и началах, которыми руководствуются государства – члены НАТО.