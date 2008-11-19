Криль предлагает перенять опыт Литвы, где спикер - экс-ведущий ток-шоу

Новый Председатель Верховной Рады должен быть, в первую очередь, организатором и сосредоточиться на работе парламента, а не на собственной карьере.

Такое убеждение высказал народный депутат Украины из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Игорь КРИЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого центра».

По его словам, задачей номер один для нового Председателя ВР “должно стать формирование действенной коалиции, независимо от политической расцветки, коалиции, которая возьмет на себя ответственность за состояние дел в стране”.

По мнению И.КРИЛЯ, ни опыт работы, ни личностные характеристики основных претендентов на должность спикера ничего не будут стоить, если они не смогут организовать работу ВР. «Достойным руководителем становится лишь тот, кто способен привлечь к работе даже оппонентов», – отметил председатель «Единого центра».

Сравнивая украинские реалии с опытом наших близких соседей – прибалтов, политик отмечает, что для них должность спикера скорее техническая, чем представительская. «Главное, чтобы работал законодательный орган, а кто его будет возглавлять – вопрос вторичный. В Литве председателем парламента стал бывший ведущий ток-шоу. Но я убежден, что у них парламент, в отличие от нашего, не превратится в шоу-бизнес», – отметил И.КРИЛЬ.