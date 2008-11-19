Турчинов проверяет, как Черновецкий тратил бюджетные деньги

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил Главному контрольно-ревизионному управлению провести проверку эффективности использования Киевской городской государственной администрацией бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я думаю, что те материалы, которые мы получим в ближайшее время, позволят привлечь к уголовной ответственности тех, кто принимал незаконные решения», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Вице-премьер пояснил, что речь идет о незаконном использовании городской властью во время внеочередных выборов мэра столицы бюджетных средств для выплаты премий работникам сферы образования и здравоохранения, а также доплат к пенсиям.

«Это дополнительное финансирование использовалось за счет ресурсов этих сфер, запланированных на IV квартал года. Проблема состоит в том, что уже начался IV квартал, и в Киеве сложилась критическая ситуация из-за авантюризма киевского руководства по финансированию системы образования и здравоохранения», - отметил А.ТУРЧИНОВ.