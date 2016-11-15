Порошенко 29 ноября ждут на допрос в Генпрокуратуре по делу Майдана

Об этом УНИАН сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Вызвали на 29 ноября», - сказал он, отвечая на вопрос, когда президента ждут в ГПУ на допрос.

«Есть принципиальная договоренность, что президент явится и даст показания, но допрос откладывается, мы уже несколько раз присылали повестки. Официально – это уже третий раз», - добавил Горбатюк.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа Горбатюк сообщил, что ГПУ намерена вызвать на допрос Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и мэра Киева Виталия Кличко по поводу событий на Майдане в период января-февраля 2014 года.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко заявил, что Порошенко придет на допрос в ГПУ только после официального вызова.

13 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко в ближайшее время будет допрошен в ГПУ как свидетель по делу о преступлениях против участников Революции Достоинства.

17 сентября генпрокурор отметил, что Порошенко будет допрошен сразу после возвращения из Соединенных Штатов Америки из командировки в ООН, которая была 18 -21 сентября.