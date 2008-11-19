Андрея Шевченко и Каху Каладзе допросят по делу об отравлении Ющенко

Бывший игрок сборной Украины по футболу Андрей Гусин дал показания по уголовному делу об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко. Кроме того, следователи пригласили в Генпрокуратуру еще двух известных футболистов – Андрея Шевченко и Каху Каладзе, сообщает " Коммерсантъ-Украина ". Всех троих связывают дружеские отношения с Тамазом Цинцабадзе, проходящим по данному делу в качестве свидетеля. Исходя из круга лиц, заинтересовавших следствие, наряду с Давидом Жванией оно "прорабатывает" его друга, господина Цинцабадзе – одного из участников ужина, в ходе которого предположительно был отравлен господин Ющенко.

– Да, такой факт (дачи показаний по делу) действительно был,– подтвердил Ъ Андрей Гусин, однако отказался уточнить, чем вызван к нему интерес следствия, сославшись на то, что давал подписку о неразглашении.– Глупо, конечно, все это, но что я могу сделать? Мне сказали прийти – я и пришел. Понятно, что я не вижу в этом ни логики, ни связи... Вообще куда-то не в ту степь они поехали,– сказал господин Гусин.

По информации издания, помимо того что заинтересовавшие следствие футболисты в свое время играли в ФК "Динамо" (Киев), всех троих объединяет знакомство с Тамазом Цинцабадзе (Томасом) – владельцем столичного автосалона по продаже машин премиум-класса и одним из участников ужина на даче бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка 5 сентября 2004 года, в ходе которого, согласно главной версии следствия, и был отравлен Виктор Ющенко.